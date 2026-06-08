Стала известна травма, из-за которой Георгий Жбанов пропустит концовку серии с «Локо»

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Георгий Жбанов больше не примет участия в дальнейших матчах серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Локомотивом-Кубань» из-за мышечной травмы левой ноги, которую он получил в третьем матче серии (81:85). Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Согласно официальной информации, ожидаемый срок восстановления российского форварда составляет три-четыре недели.

Напомним, Жбанов в минувшем регулярном сезоне Единой лиги принял участие в 43 матчах. В среднем за игру Георгий набирал 9,4 очка, делал 3,7 подбора, а также отдавал 1,7 передачи.