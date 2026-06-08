Стала известна травма, из-за которой Георгий Жбанов пропустит концовку серии с «Локо»
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28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Георгий Жбанов больше не примет участия в дальнейших матчах серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Локомотивом-Кубань» из-за мышечной травмы левой ноги, которую он получил в третьем матче серии (81:85). Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич
Согласно официальной информации, ожидаемый срок восстановления российского форварда составляет три-четыре недели.
Напомним, Жбанов в минувшем регулярном сезоне Единой лиги принял участие в 43 матчах. В среднем за игру Георгий набирал 9,4 очка, делал 3,7 подбора, а также отдавал 1,7 передачи.
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