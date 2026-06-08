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«Мы не роботы». Игроки «Маккаби» раскритиковали лигу Израиля за отказ переносить матч

«Мы не роботы». Игроки «Маккаби» раскритиковали лигу Израиля за отказ переносить матч
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Защитник «Маккаби» Тель-Авив Лонни Уокер опубликовал сообщение от игроков клуба с критикой в адрес израильской баскетбольной лиги после решения не переносить матч плей-офф на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы глубоко разочарованы и возмущены решением лиги провести сегодняшний матч по расписанию.

После бессонной ночи, постоянного стресса, бесконечных звонков от наших семей, неопределённости относительно того, что будет дальше, и воспоминаний о похожих ситуациях в прошлом мы не чувствуем себя готовыми играть — ни морально, ни физически.

Мы не роботы. Мы люди, которые испытывают страх, переживают за своих близких и живут в реальности, влияющей на все аспекты нашей жизни.

При такой неопределённости и полном отсутствии отдыха выходить на площадку не просто тяжело — это небезопасно. Мы считаем, что здоровье, безопасность и благополучие должны быть на первом месте», — написал Уокер на своей странице в социальных сетях.

Матч плей-офф между «Маккаби» Тель-Авив и «Хапоэлем» Холон должен состояться сегодня, 8 июня, без зрителей.

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Источник: «Маккаби» Тель-Авив нацелен на подписание центрового УНИКСа Бингэма
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