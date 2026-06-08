«Это эгоистично». Эй Смит раскритиковал решение Трампа посетить третий матч финала НБА
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Авторитетный американский журналист и аналитик Стивен Эй Смит раскритиковал решение президента США Дональда Трампа посетить третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». Игра пройдёт завтра, 9 июня, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Начало матча запланировано на 3:30 мск.
НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Этому президенту нечего делать в Нью-Йорке. Я совершенно серьёзно. Это эгоистично и нарциссизм. Это просто нелепо, что он приедет на эту игру», — приводит слова Эй Смита аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.
Ранее Эй Смит назвал причину неудачи «Сан-Антонио» в серии с «Нью-Йорком» в финале НБА.
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