«Это эгоистично». Эй Смит раскритиковал решение Трампа посетить третий матч финала НБА

Авторитетный американский журналист и аналитик Стивен Эй Смит раскритиковал решение президента США Дональда Трампа посетить третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». Игра пройдёт завтра, 9 июня, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Начало матча запланировано на 3:30 мск.

«Этому президенту нечего делать в Нью-Йорке. Я совершенно серьёзно. Это эгоистично и нарциссизм. Это просто нелепо, что он приедет на эту игру», — приводит слова Эй Смита аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Ранее Эй Смит назвал причину неудачи «Сан-Антонио» в серии с «Нью-Йорком» в финале НБА.