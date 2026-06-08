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Вембаньяма ответил, сильно ли его отвлекает новость о посещении Трампом финала НБА

Вембаньяма ответил, сильно ли его отвлекает новость о посещении Трампом финала НБА
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22-летний лидер техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, ответил, сильно ли его отвлекает новость о посещении президентом США Дональдом Трампом третьего матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс». Игра пройдёт 9 июня в «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи запланировано на 3:30 мск.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не особо [отвлекает]. Я много лет практиковался в том, чтобы абстрагироваться, и, думаю, у меня это хорошо получается, так что это не проблема. В плане внимания СМИ это примерно то же самое, что и Олимпийские игры», — приводит слова Вембаньямы аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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