Вембаньяма ответил, сильно ли его отвлекает новость о посещении Трампом финала НБА

22-летний лидер техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, ответил, сильно ли его отвлекает новость о посещении президентом США Дональдом Трампом третьего матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс». Игра пройдёт 9 июня в «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи запланировано на 3:30 мск.

«Не особо [отвлекает]. Я много лет практиковался в том, чтобы абстрагироваться, и, думаю, у меня это хорошо получается, так что это не проблема. В плане внимания СМИ это примерно то же самое, что и Олимпийские игры», — приводит слова Вембаньямы аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.