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«Он играет против шестерых». Генменеджер «Оклахомы» — о давлении на Гилджес-Александера

«Он играет против шестерых». Генменеджер «Оклахомы» — о давлении на Гилджес-Александера
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Генеральный менеджер команды «Оклахома-Сити Тандер» Сэм Прести поделился мнением о давлении на 27-летнего канадского баскетболиста Шея Гилджес-Александера, выступающего на позиции защитника.

«Он играет против шестерых. Пятеро из них — защитники на площадке. А шестой — это социальные сети», — приводит слова Прести аккаунт Underdog NBA.

«Тандер» завершили регулярный сезон на первом месте с балансом в 64 победы и 18 поражений. В плей-офф «Оклахома» всухую прошла «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0). Однако в полуфинале команда уступила «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 3-4 в серии.

В финале НБА «Сан-Антонио Спёрс» встречается с «Нью-Йорк Никс», на момент публикации счёт в серии 0-2.

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