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Вембаньяма занимается рисованием в Нью-Йорке перед началом третьей игры финала НБА

Вембаньяма занимается рисованием в Нью-Йорке перед началом третьей игры финала НБА
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22-летний лидер техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, вместе со старшей сестрой Эв занимался рисованием в парке Грамерси перед третьим матчем финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Нью-Йорк Никс». Игра пройдёт 9 июня в «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи запланировано на 3:30 мск.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В плей-офф НБА сезона-2025/2026 французский центровой принял участие в 19 матчах. В среднем за игру Виктор Вембаньяма набирает 23,6 очка, делает 10,7 подбора, отдаёт 2,6 передачи, а также совершает 3,5 блок-шота и 1,0 перехвата.

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