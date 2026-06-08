Вембаньяма занимается рисованием в Нью-Йорке перед началом третьей игры финала НБА

22-летний лидер техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, вместе со старшей сестрой Эв занимался рисованием в парке Грамерси перед третьим матчем финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Нью-Йорк Никс». Игра пройдёт 9 июня в «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи запланировано на 3:30 мск.

В плей-офф НБА сезона-2025/2026 французский центровой принял участие в 19 матчах. В среднем за игру Виктор Вембаньяма набирает 23,6 очка, делает 10,7 подбора, отдаёт 2,6 передачи, а также совершает 3,5 блок-шота и 1,0 перехвата.