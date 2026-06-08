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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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УНИКС — ЦСКА, результат матча 8 июня 2026, счет 74:86, финал Единой лиги ВТБ — 2025/2026

ЦСКА в третий раз обыграл УНИКС в финале Единой лиги и находится в шаге от чемпионства
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В понедельник, 8 июня, в Казани состоялся третий матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный УНИКС принимал московский ЦСКА. Гости паркета со счётом 86:74 (19:27, 12:27, 22:18, 21:14) одержали победу. Таким образом, в серии до четырёх побед ведут армейцы со счётом 3-0.

Единая лига ВТБ . Финал
08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 86
ЦСКА
Москва
УНИКС: Бингэм - 23, Рейнольдс - 16, Д. Кулагин - 9, Ли - 9, Лопатин - 9, Беленицкий - 6, М. Кулагин - 2, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Стюарт, Швед
ЦСКА: Жан-Шарль - 18, Тримбл - 14, Уэйр - 13, Ухов - 13, Астапкович - 7, Кливленд - 6, Руженцев - 6, Митрович - 5, Антонов - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов

В составе московской команды лучшим игроком оказался 32-летний французский центровой Жан-Шарль Ливио, в его активе 18 очков, семь подборов и три передачи при коэффициенте эффективности «+28».

В составе УНИКСа отличился американский центровой Маркус Бингэм, заработавший 23 очка, сделавший восемь подборов, одну передачу, два перехвата при четырёх потерях с коэффициентом эффективности «+25».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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