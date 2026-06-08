Тренер ЦСКА Пистиолис выделил главный аспект в третьем матче финала Единой лиги

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис выделил главный аспект в третьем матче финала Единой лиги с казанским УНИКСом. Игра завершилась со счётом 86:74 в пользу армейцев. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу московской команды.

«Хочу отметить болельщиков ЦСКА за поддержку и фанатов УНИКСа за отличную атмосферу, которую они создали в Казани. Мы начали матч очень сильно, это важно с такими командами, как УНИКС, которые с самого начала игры действуют здорово, но на этот раз мы её контролировали и играли в тот баскетбол, который и планировали.

С первых же минут мы были лучшей командой на паркете, как и в двух предыдущих матчах. Все, кто видел этот матч и разбирается в баскетболе, с этим согласятся. Главным моментом было именно начало, поскольку мы знали, что УНИКС здорово играет в первой четверти», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.