Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер ЦСКА Пистиолис выделил главный аспект в третьем матче финала Единой лиги

Тренер ЦСКА Пистиолис выделил главный аспект в третьем матче финала Единой лиги
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис выделил главный аспект в третьем матче финала Единой лиги с казанским УНИКСом. Игра завершилась со счётом 86:74 в пользу армейцев. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу московской команды.

Единая лига ВТБ . Финал
08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 86
ЦСКА
Москва
УНИКС: Бингэм - 23, Рейнольдс - 16, Д. Кулагин - 9, Ли - 9, Лопатин - 9, Беленицкий - 6, М. Кулагин - 2, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Стюарт, Швед
ЦСКА: Жан-Шарль - 18, Тримбл - 14, Уэйр - 13, Ухов - 13, Астапкович - 7, Кливленд - 6, Руженцев - 6, Митрович - 5, Антонов - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов

«Хочу отметить болельщиков ЦСКА за поддержку и фанатов УНИКСа за отличную атмосферу, которую они создали в Казани. Мы начали матч очень сильно, это важно с такими командами, как УНИКС, которые с самого начала игры действуют здорово, но на этот раз мы её контролировали и играли в тот баскетбол, который и планировали.

С первых же минут мы были лучшей командой на паркете, как и в двух предыдущих матчах. Все, кто видел этот матч и разбирается в баскетболе, с этим согласятся. Главным моментом было именно начало, поскольку мы знали, что УНИКС здорово играет в первой четверти», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
УНИКС провалился, потом показал характер, но было уже поздно. ЦСКА — в шаге от чемпионства
УНИКС провалился, потом показал характер, но было уже поздно. ЦСКА — в шаге от чемпионства
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android