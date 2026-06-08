В Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за визита Трампа на матч финала НБА

В Нью-Йорке будут усилены меры безопасности в связи с появлением президента США Дональда Трампа на третьем матче финальной серии НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс».

Из-за визита главы государства вокруг арены «Мэдисон Сквер Гарден» ввели ряд дополнительных ограничений. В частности, перекрыты некоторые улицы рядом со стадионом, а также отменили фан-зоны возле арены.

Кроме того, на объекте работают сотрудники Секретной службы США, которые проводят дополнительные проверки посетителей. Также организаторы изменили схему доступа и перемещения зрителей внутри арены. На матче будет действовать политика «ноль сумок», а также гардероб для хранения вещей, которые нельзя проносить на стадион.

После двух матчей финальной серии «Нью-Йорк Никс» ведёт в противостоянии с «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 2-0.