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В Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за визита Трампа на матч финала НБА

В Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за визита Трампа на матч финала НБА
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В Нью-Йорке будут усилены меры безопасности в связи с появлением президента США Дональда Трампа на третьем матче финальной серии НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс».

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Из-за визита главы государства вокруг арены «Мэдисон Сквер Гарден» ввели ряд дополнительных ограничений. В частности, перекрыты некоторые улицы рядом со стадионом, а также отменили фан-зоны возле арены.

Кроме того, на объекте работают сотрудники Секретной службы США, которые проводят дополнительные проверки посетителей. Также организаторы изменили схему доступа и перемещения зрителей внутри арены. На матче будет действовать политика «ноль сумок», а также гардероб для хранения вещей, которые нельзя проносить на стадион.

После двух матчей финальной серии «Нью-Йорк Никс» ведёт в противостоянии с «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 2-0.

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