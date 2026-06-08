Пистиолис: у нас ещё есть работа, которую надо завершить

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу в третьем матче финала Единой лиги. Армейцы обыграли УНИКС со счётом 86:74.

«Победу делают игроки, а не тренеры. Ребята, которые падают и сражаются, моя задача не мешать им это сделать. Я много раз подчёркивал, что наша сила в командной игре, главное, что мы остаёмся командой.

Если бы мы начали праздновать раньше времени, это было бы ошибкой. Сегодня УНИКС оставался в игре в третьей четверти, и нам важно завершить нашу работу. Мы имеем дело с сильным оппонентом.

То, что в первых трёх матчах мы были лучше, не значит, что мы будем лучше и в следующем матче. У нас ещё есть работа, которую надо завершить», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.