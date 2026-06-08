Перасович высказался о третьем поражении УНИКСа в финале Единой лиги

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение в третьем домашнем матче финала Единой лиги ВТБ. Казанцы уступили ЦСКА и проигрывают в серии 0-3.

«Поздравляю ЦСКА. В первой половине они показали хороший баскетбол, мы не смогли отреагировать, чтобы остаться в игре, у соперника было большое преимущество. Во второй половине мы выглядели лучше, но не хватило сил для камбэка.

Мы пытались играть жёстче в защите, мы боролись, но я как тренер хочу дать возможность показать себя всей команде, посмотреть, кто готов. Ребята со скамейки ощущают негатив, они видят, что мы уже отстаём, и это влияет на их бросок. Каждый должен что-то дать, даже за несколько минут, но нужно не допускать поспешных решений», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.