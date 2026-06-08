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Пистиолис: вы хотите, чтобы мы специально проигрывали и плохо играли в баскетбол?

Пистиолис: вы хотите, чтобы мы специально проигрывали и плохо играли в баскетбол?
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис отреагировал на мнение, что армейцы не с большим трудом выигрывают матчи Единой лиги ВТБ.

«Мы слишком легко побеждаем? Это вопрос не для нас. Это вопрос для проигрывающих команд. Или же вы хотите, чтобы мы специально проигрывали, плохо играли в баскетбол? Моя команда наслаждается игрой и получает удовольствие от процесса», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в данный момент московский клуб борется за чемпионство Единой лиги в финале с казанской командой УНИКС. На данный момент счёт в серии составляет 3-0 в пользу армейцев.

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