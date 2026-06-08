Перасович — о Шведе: у него проблемы с мениском, сложно играть с такой травмой

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович признал, что допустил ошибку, позволив в сегодняшнем матче финала Единой лиги с ЦСКА (74:86) играть не до конца восстановившимся Алексею Шведу и Дишону Пьерру.

«У многих ребят были проблемы со здоровьем, Алексей Швед и Дишон Пьерр среди них. Моя ошибка была в подборе состава, возможно, я зря их выставил на матч. Для борьбы с ЦСКА все должны быть здоровы, чего про УНИКС сказать нельзя.

У Шведа проблемы с мениском, сложно играть с такой травмой, и я не уверен, что будет правильно выставлять игрока, который не готов на 100%. И для него, и для нас. Дишон Пьерр недавно вернулся после травмы, но он очень хотел помочь команде. У него шансов выйти на паркет больше. Алексей, вероятно, послезавтра не сыграет», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.