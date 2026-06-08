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Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС собирается вернуться в финальной серии Единой лиги

Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС собирается вернуться в финальной серии Единой лиги
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал, за счёт чего казанцы собираются вернуться в финальной серии Единой лиги с ЦСКА. На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу армейцев.

«Всегда хочется увидеть, что мы что-то поменяем и игра сразу изменится, но это не всегда так работает. ЦСКА показывает очень хороший баскетбол, сложно играть с шестью-семью игроками в составе, конечно, лучше иметь полный состав и скамейку, но, имея такие проблемы, важно как можно быстрее к ним адаптироваться.

Мы должны выиграть одну игру, играть так, как мы действовали во второй половине сегодняшнего матча. Показывать энергию, жёсткость, конкурентный баскетбол», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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