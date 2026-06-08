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Антонов: последний бой всегда самый трудный — это психология, на подкорке мысль будет

Антонов: последний бой всегда самый трудный — это психология, на подкорке мысль будет
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Капитан ЦСКА Семён Антонов поделился мнением насчёт предстоящего четвёртого матча финала Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который может стать решающим в серии. На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу армейцев.

«Мы не обращаем внимания на статистику, главное – хорошо разобрали соперника, стратегии на матч и реализовали их. Сейчас важно отпустить счёт в серии и выйти на наш последний бой. Он всегда самый трудный – это психология, на подкорке такая мысль сидеть будет, но у нас опытная команда.

Конечно, намного приятнее выигрывать чемпионство при домашних болельщиках, но наши фанаты будут рады закрыть серию и послезавтра. Главное, выйти на паркет с холодной головой», – передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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