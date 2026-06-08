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Перасович: у ЦСКА большой опыт игры в Евролиге, они играют жёстко, на грани фола

Перасович: у ЦСКА большой опыт игры в Евролиге, они играют жёстко, на грани фола
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил стиль игры ЦСКА после третьего матча финала Единой лиги ВТБ. Казанцы потерпели поражение на домашней площадке со счётом 74:86.

Единая лига ВТБ . Финал
08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 86
ЦСКА
Москва
УНИКС: Бингэм - 23, Рейнольдс - 16, Д. Кулагин - 9, Ли - 9, Лопатин - 9, Беленицкий - 6, М. Кулагин - 2, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Стюарт, Швед
ЦСКА: Жан-Шарль - 18, Тримбл - 14, Уэйр - 13, Ухов - 13, Астапкович - 7, Кливленд - 6, Руженцев - 6, Митрович - 5, Антонов - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов

«Баскетбол, который показывает Мело Тримбл, на самом деле очень простой. Он бросает и с дистанции, и в проходе, но у ЦСКА в целом очень сильный состав, у них и российские игроки очень сильные, они не ошибаются, не делают глупых решений. У них много ребят, которые облегчают жизнь Мело. У них отличная и сильная командная игра, которая помогает звезде показывать своё мастерство — и Тримблу, и Касперу Уэйру.

Они побеждают нас физикой, ЦСКА действительно сильнее, чем мы, они выдавливают нас, они умнее нас. У них большой опыт игры в Евролиге, они всегда знают, что делать, играют жёстко, на грани фола. Не знаю, сколько раз мы бросали глупые трёхочковые, у нас есть ребята, которые очень хотят, но им не хватает понимания баскетбола – отсюда и ошибки. Ребята со скамейки хотят забить, чтобы остаться на паркете как можно дольше, но мы получаем потери», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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