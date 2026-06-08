Перасович: у ЦСКА большой опыт игры в Евролиге, они играют жёстко, на грани фола

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил стиль игры ЦСКА после третьего матча финала Единой лиги ВТБ. Казанцы потерпели поражение на домашней площадке со счётом 74:86.

«Баскетбол, который показывает Мело Тримбл, на самом деле очень простой. Он бросает и с дистанции, и в проходе, но у ЦСКА в целом очень сильный состав, у них и российские игроки очень сильные, они не ошибаются, не делают глупых решений. У них много ребят, которые облегчают жизнь Мело. У них отличная и сильная командная игра, которая помогает звезде показывать своё мастерство — и Тримблу, и Касперу Уэйру.

Они побеждают нас физикой, ЦСКА действительно сильнее, чем мы, они выдавливают нас, они умнее нас. У них большой опыт игры в Евролиге, они всегда знают, что делать, играют жёстко, на грани фола. Не знаю, сколько раз мы бросали глупые трёхочковые, у нас есть ребята, которые очень хотят, но им не хватает понимания баскетбола – отсюда и ошибки. Ребята со скамейки хотят забить, чтобы остаться на паркете как можно дольше, но мы получаем потери», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.