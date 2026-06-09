Антонов: не позволили УНИКСу дома набрать много очков — это показатель игры в защите

Капитан ЦСКА Семён Антонов поделился мыслями насчёт третьего матча финальной серии Единой лиги с УНИКСом, в котором армейцы одержали гостевую победу (86:74).

«Матч получился сложным, таким, как мы и ожидали. Понимали, что у УНИКСа вернутся и Миша Кулагин, и Дишон Пьерр, мы были к этому готовы и хорошо провели первую четверть, сделали разницу. Во второй половине неправильно сыграли в нападении, но хорошо защищались, не позволили УНИКСу набрать дома много очков – это показатель нашей игры в защите.

В УНИКСе игроки высочайшего уровня, тот же Рейнольдс, Швед, то, что мы смогли минимизировать очки других игроков, заставлять их избавляться от мяча – это наша хорошая командная работа.

Все команды выступают дома с агрессией, тем более сейчас идёт финальная серия, болельщик – шестой полевой. Фанаты вдохновляют показать максимум возможного, отыграть на 120-130%», – передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.