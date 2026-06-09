Антонов — о Курбанове: он в 40 лет живой пример, каким должен быть профессионал

36-летний капитан ЦСКА Семён Антонов отметил форму своего 39-летнего одноклубника, выступающего на позиции форварда, Никиты Курбанова после третьего матча финальной серии Единой лиги.

«Мой сосед Никита Курбанов в 40 лет живой пример и для молодых, и средних, и для возрастных ребят, каким должен быть профессионал. Рад, что могу наблюдать игру Никиты, здорово, что прохожу этот путь с ним», – передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В гостевом матче ЦСКА обыграл УНИКС. Курбанов провёл на площадке 22 минуты, набрал два очка, совершил четыре подбора, одну передачу, два перехвата и один блок-шот при одной потере. Коэффициент эффективности составил «+8».