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Бингэм — о Рейнольдсе: мы с августа на связи каждый день, как инь и янь

Бингэм — о Рейнольдсе: мы с августа на связи каждый день, как инь и янь
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Американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм рассказал о взаимодействии с одноклубниками внутри команды.

«Нужно показывать фокус и играть агрессивно на протяжении всего матча. Конечно, это нелегко, когда по результатам двух четвертей мы мало забили, но надо доказывать, что мы можем быть лучше. У нас очень открытая раздевалка, мы все говорим друг с другом, поддерживаем нужную атмосферу. Я всю жизнь привык быть лидером, у нас есть и капитан команды Дима Кулагин, и Джален Рейнольдс, ветеран команды.

Мы все лидеры, у нас нет сложностей в плане психологии и настроя, нужно просто выполнять поставленные на матч цели. Приятно слышать высокие оценки нашей игры с Рейнольдсом, для меня на самом деле большая честь играть с ним. Мы с августа с ним вместе и каждый день на связи, как инь и янь.

Но при этом некорректно выделять нас и противопоставлять остальной команде. Каждый вносит свой вклад, мы должны адаптироваться и демонстрировать свои лучшие качества. Дишон вышел играть после травмы – это многое значит для всех нас, надеюсь, что будет здоров и поможет нам и дальше по серии. Будет сложно, но будем стараться выигрывать матч за матчем», – передаёт слова Бингэма корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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