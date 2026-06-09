Бингэм: если ЦСКА думает, что мы легко позволим им отпраздновать чемпионство — нет

Американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм поделился настроем на четвёртый матч финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА. На данный момент счёт в серии составляет 3-0 в пользу армейцев.

«Нам нужно выходить и демонстрировать лучшую игру. Во второй половине мы боролись, играли на пределе сил, но нужно так действовать не только после большого перерыва, а на протяжении всех 40 минут. Нужно бороться, ведь мы играем в финале, и если ЦСКА думает, что мы легко позволим им отпраздновать чемпионство у нас дома – нет, они ошибаются. Мы планируем показать послезавтра жёсткую игру, важно обрести уверенность и постараться выиграть один матч.

Нужно верить в себя, доверять себе, наш тренерский штаб проделывает большую работу, уверен, что он правильно подготовит нас. Мы хотим быть в игре, демонстрировать, что мы не зря в финале. Не хочу вспоминать предыдущую серию, но мы вернулись в полуфинале с «Зенитом» со счёта 1-3, и нам есть что противопоставить ЦСКА», – передаёт слова Бингэма корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.