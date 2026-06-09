Бингэм: мы дважды победили ЦСКА в регулярном чемпионате, так что их можно побеждать

Американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм оценил шансы обыграть ЦСКА в финальной серии Единой лиги. Казанцы уступают армейцам в серии со счётом 0-3.

«Мы победили ЦСКА дважды в регулярном чемпионате, так что их можно побеждать. Надо показать конкуренцию, сегодня мы были близки, теперь надо доказать на деле, что мы тоже хорошая команда.

Не хочу вспоминать прошлое, тем более я только первый год в лиге, в команде, но я верю, что мы можем улучшить нашу игру. Нужно выходить и бороться, оставлять всего себя и играть сердцем. Понятно дело, что ЦСКА – это топ клуб, у них высочайшего уровня игроки и тренер, но мы тоже сильная команда», – передаёт слова Бингэма корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.