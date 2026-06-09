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Бингэм: мы дважды победили ЦСКА в регулярном чемпионате, так что их можно побеждать

Бингэм: мы дважды победили ЦСКА в регулярном чемпионате, так что их можно побеждать
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Американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм оценил шансы обыграть ЦСКА в финальной серии Единой лиги. Казанцы уступают армейцам в серии со счётом 0-3.

Единая лига ВТБ . Финал
08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 86
ЦСКА
Москва
УНИКС: Бингэм - 23, Рейнольдс - 16, Д. Кулагин - 9, Ли - 9, Лопатин - 9, Беленицкий - 6, М. Кулагин - 2, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Стюарт, Швед
ЦСКА: Жан-Шарль - 18, Тримбл - 14, Уэйр - 13, Ухов - 13, Астапкович - 7, Кливленд - 6, Руженцев - 6, Митрович - 5, Антонов - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов

«Мы победили ЦСКА дважды в регулярном чемпионате, так что их можно побеждать. Надо показать конкуренцию, сегодня мы были близки, теперь надо доказать на деле, что мы тоже хорошая команда.

Не хочу вспоминать прошлое, тем более я только первый год в лиге, в команде, но я верю, что мы можем улучшить нашу игру. Нужно выходить и бороться, оставлять всего себя и играть сердцем. Понятно дело, что ЦСКА – это топ клуб, у них высочайшего уровня игроки и тренер, но мы тоже сильная команда», – передаёт слова Бингэма корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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