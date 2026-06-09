«Сан-Антонио» обыграл «Нью-Йорк» в финале плей-офф НБА, благодаря 32 очкам Вембаньямы

Завершился третий матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 115:111.

Таким образом, счёт в серии 2-1 в пользу «Никс».

Наибольшей результативностью в составе хозяев отметился защитник Джейлен Брансон — 32 очка, пять подборов и пять передач.

У гостей больше всего очков набрал французский центровой Виктор Вембаньяма - 32 очка. Также в его активе восемь подборов и шесть передач.

Третий матч состоится в ночь с 10 на 11 июня в Нью-Йорке.

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал верх над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».