Трамп заснул во время финала НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио»

Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». Во время трансляции глава государства был замечен спящим.

Фото: Скриншот из трансляции

На момент написания новости закончилась третья четверть. «Никс» проигрывают «Спёрс» со счётом 91:92.

Счёт в серии 2-0 в пользу «Никс».

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал верх над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».

Действущим победителем НБА является «Оклахома».