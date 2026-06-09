Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трамп заснул во время финала НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио»

Трамп заснул во время финала НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио»
Комментарии

Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». Во время трансляции глава государства был замечен спящим.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
4-я четверть
95 : 101
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Кларксон, Макбрайд, Харт, Дадье, Альварадо, Ануноби, Брансон, Колек, Сохан, Робинсон, Бриджес, Таунс, Шамет, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Маклафлин, Вембаньяма, Харпер, Джонсон, Фокс, Касл, Корнет, Олиник, Брайант, Бийомбо, Васселл, Шампани, Барнс, Уотерс III, Пламли

Фото: Скриншот из трансляции

На момент написания новости закончилась третья четверть. «Никс» проигрывают «Спёрс» со счётом 91:92.

Счёт в серии 2-0 в пользу «Никс».

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал верх над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».

Действущим победителем НБА является «Оклахома».

Календарь плей-офф НБА — 2025/2026
Сетка плей-офф НБА — 2025/2026
Следите за финалом НБА на «Чемпионате»:
«Спёрс» вернулись в игру — лидеры тащат! Трамп заснул во время финала НБА… LIVE
Live
«Спёрс» вернулись в игру — лидеры тащат! Трамп заснул во время финала НБА… LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android