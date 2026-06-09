Результат матча финала плей-офф НБА на 9 июня 2026 года

В ночь на 9 июня прошёл третий матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат третьего матча финала плей-офф НБА на 9 июня 2026 года:

«Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:115.

Счёт в серии финала плей-офф НБА — 2026:

«Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 2-1.

Четвёртый матч состоится в ночь с 10 на 11 июня в Нью-Йорке.

Счёт в парах полуфиналов плей-офф — 2026:

Западная конференция:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 4-3.

Восточная конференция:

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс» — 0-4.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим чемпионом НБА.