«Сан-Антонио» обыграл «Нью-Йорк», Олисе оформил хет-трик за Францию. Главное к утру

«Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Нью-Йорк Никс» в финале плей-офф НБА благодаря 32 очкам Вембаньямы и сократил отставание в серии, хет-трик Майкла Олисе помог сборной Франции победить команду Северной Ирландии в контрольной игре, ЦСКА в третий раз обыграл УНИКС в финале Единой лиги ВТБ и находится в шаге от чемпионства. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».