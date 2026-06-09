«Сан-Антонио» обыграл «Нью-Йорк», Олисе оформил хет-трик за Францию. Главное к утру
«Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Нью-Йорк Никс» в финале плей-офф НБА благодаря 32 очкам Вембаньямы и сократил отставание в серии, хет-трик Майкла Олисе помог сборной Франции победить команду Северной Ирландии в контрольной игре, ЦСКА в третий раз обыграл УНИКС в финале Единой лиги ВТБ и находится в шаге от чемпионства. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Сан-Антонио» обыграл «Нью-Йорк» в финале плей-офф НБА благодаря 32 очкам Вембаньямы.
- Хет-трик Олисе помог сборной Франции победить команду Северной Ирландии в контрольной игре.
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