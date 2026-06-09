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9 июня главные новости спорта, баскетбол, НБА, Единая лига ВТБ, футбол, товарищеские матчи, теннис

«Сан-Антонио» обыграл «Нью-Йорк», Олисе оформил хет-трик за Францию. Главное к утру
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«Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Нью-Йорк Никс» в финале плей-офф НБА благодаря 32 очкам Вембаньямы и сократил отставание в серии, хет-трик Майкла Олисе помог сборной Франции победить команду Северной Ирландии в контрольной игре, ЦСКА в третий раз обыграл УНИКС в финале Единой лиги ВТБ и находится в шаге от чемпионства. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Сан-Антонио» обыграл «Нью-Йорк» в финале плей-офф НБА благодаря 32 очкам Вембаньямы.
  2. Хет-трик Олисе помог сборной Франции победить команду Северной Ирландии в контрольной игре.
  3. ЦСКА в третий раз обыграл УНИКС в финале Единой лиги и находится в шаге от чемпионства.
  4. В Бразилии поделились подробностями о ходе восстановления Неймара после травмы.
  5. Сборная Нидерландов вырвала победу у Узбекистана в товарищеском матче на 90+8-й минуте.
  6. AS: «Барселона» рассматривает тренера из Серии А как замену Флику по окончании контракта.
  7. Сборная Испании обыграла сборную Перу в товарищеском матче.
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