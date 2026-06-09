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Просмотр финала НБА в Нью-Йорке перерос в беспорядки

Просмотр финала НБА в Нью-Йорке перерос в беспорядки
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Просмотр матча финальной серии НБА между командами «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» на Манхэттене перерос в беспорядки и столкновения с полицией. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 115:111.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли

Фанаты, большинство из которых составляла молодёжь, начали забрасывать полицейских бутылками. После этого между болельщиками и правоохранителями произошли стычки.

Некоторые участники беспорядков забирались на полицейские автомобили и провоцировали сотрудников правоохранительных органов.

Четвёртый матч состоится в ночь с 10 на 11 июня в Нью-Йорке. Счёт в серии 2-1 в пользу «Никс».

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».

Календарь плей-офф НБА — 2025/2026
Сетка плей-офф НБА — 2025/2026
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