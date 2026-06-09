Просмотр финала НБА в Нью-Йорке перерос в беспорядки

Просмотр матча финальной серии НБА между командами «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» на Манхэттене перерос в беспорядки и столкновения с полицией. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 115:111.

Фанаты, большинство из которых составляла молодёжь, начали забрасывать полицейских бутылками. После этого между болельщиками и правоохранителями произошли стычки.

Некоторые участники беспорядков забирались на полицейские автомобили и провоцировали сотрудников правоохранительных органов.

Четвёртый матч состоится в ночь с 10 на 11 июня в Нью-Йорке. Счёт в серии 2-1 в пользу «Никс».

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».