Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей за третье место на 9 июня

Единая лига: расписание матчей за третье место на 9 июня
Комментарии

Сегодня, 9 июня, в Краснодаре состоится четвёртый матч серии плей-офф Единой лиги ВТБ за третье место между «Локомотивом-Кубань» из Краснодара и санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ . За 3-е место
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Единая лига. Расписание матчей на 9 июня:

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 20:00 мск (счёт в серии 1-2).

Напомним, первый матч команд состоялся 1 июня и завершился победой «Зенита» со счётом 82:80. Во втором матче 3 июня выиграл санкт-петербургский «Зенит» — 64:61. В третьей встрече 7 июня победа осталась за «Локомотивом-Кубань» — 85:81.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
Короли камбэков! «Локо» дома одолел «Зенит» и продлил серию за бронзу
Короли камбэков! «Локо» дома одолел «Зенит» и продлил серию за бронзу

«Тойота» показала эволюцию проекта робота-баскетболиста

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android