Единая лига: расписание матчей за третье место на 9 июня

Сегодня, 9 июня, в Краснодаре состоится четвёртый матч серии плей-офф Единой лиги ВТБ за третье место между «Локомотивом-Кубань» из Краснодара и санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига. Расписание матчей на 9 июня:

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 20:00 мск (счёт в серии 1-2).

Напомним, первый матч команд состоялся 1 июня и завершился победой «Зенита» со счётом 82:80. Во втором матче 3 июня выиграл санкт-петербургский «Зенит» — 64:61. В третьей встрече 7 июня победа осталась за «Локомотивом-Кубань» — 85:81.

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