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Локомотив-Кубань — Зенит: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию 4-го матча серии за 3-е место Единой лиги, 9 июня

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало
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Во вторник, 9 июня, в 20:00 мск в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 начнётся четвёртый матч серии за третье место между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ . За 3-е место
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видеотрансляция встречи будет доступна на канале «Матч! Страна», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги.

На стадии 1/2 финала санкт-петербургский клуб по итогам семи матчей уступил со счётом 3-4 казанскому УНИКСу, который, в свою очередь, смог выйти в финал Единой лиги. Краснодарская команда «Локомотив-Кубань» в полуфинале потерпела поражение в серии с московским ЦСКА в пяти матчах.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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