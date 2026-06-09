«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало

Во вторник, 9 июня, в 20:00 мск в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 начнётся четвёртый матч серии за третье место между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».

Видеотрансляция встречи будет доступна на канале «Матч! Страна», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги.

На стадии 1/2 финала санкт-петербургский клуб по итогам семи матчей уступил со счётом 3-4 казанскому УНИКСу, который, в свою очередь, смог выйти в финал Единой лиги. Краснодарская команда «Локомотив-Кубань» в полуфинале потерпела поражение в серии с московским ЦСКА в пяти матчах.