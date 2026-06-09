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Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О’Нила, держащееся 25 лет

Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О’Нила, держащееся 25 лет
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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил очередное достижение.

Француз стал вторым за последние 25 лет, набравшим за три игры финальной серии 85 очков и сделавшим 10 блок-шотов. Последним игроком, сумевшим добиться такой результативности, стал в 2001 году четырёхкратный чемпион организации американец Шакил О’Нил.

Напомним, четвёртый матч финальной серии НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» состоится 11 июня, начало – в 3:30 мск. В настоящий момент счёт в серии 2:1 в пользу «Никс».

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