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«Монако» может сохранить место в Евролиге благодаря новому инвестору — источник

«Монако» может сохранить место в Евролиге благодаря новому инвестору — источник
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Баскетбольный клуб «Монако» сохраняет шансы остаться в Евролиге после появления инвестора из США. Об этом сообщает турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х.

По его информации, ситуация с «Монако» будет рассмотрена на собрании акционеров Евролиги, которое состоится сегодня. Если участники одобрят сохранение клуба в турнире, дополнительного голосования не потребуется.

Если заявка монегасков не получит одобрения, вакантное место в Евролиге может достаться одному из четырёх клубов: «Бешикташу», ПАОК, «Бахчешехиру» или «Хапоэлю» из Иерусалима.

Отмечается, что акционеры Евролиги «Анадолу Эфес» и «Фенербахче» обладают по одному голосу при принятии решения.

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