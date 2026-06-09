«Монако» может сохранить место в Евролиге благодаря новому инвестору — источник

Баскетбольный клуб «Монако» сохраняет шансы остаться в Евролиге после появления инвестора из США. Об этом сообщает турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х.

По его информации, ситуация с «Монако» будет рассмотрена на собрании акционеров Евролиги, которое состоится сегодня. Если участники одобрят сохранение клуба в турнире, дополнительного голосования не потребуется.

Если заявка монегасков не получит одобрения, вакантное место в Евролиге может достаться одному из четырёх клубов: «Бешикташу», ПАОК, «Бахчешехиру» или «Хапоэлю» из Иерусалима.

Отмечается, что акционеры Евролиги «Анадолу Эфес» и «Фенербахче» обладают по одному голосу при принятии решения.