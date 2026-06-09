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Баркли: Вембаньяма не играет хорошо, потому что Таунс надирает ему зад

Баркли: Вембаньяма не играет хорошо, потому что Таунс надирает ему зад
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11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик Чарльз Баркли высказался о выступлении французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в финальной серии с «Нью-Йорк Никс».

«Я видел, как какие-то идиоты и дураки на телевидении говорили, кто должен быть MVP сегодня… Причина, по которой Вембаньяма не играет хорошо, заключается в том, что Карл-Энтони надирает ему зад. Давайте скажем прямо», — сказал Баркли в эфире ESPN.

Напомним, четвёртый матч финальной серии НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» состоится 11 июня, начало — в 3:30 мск. В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу «Никс».

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