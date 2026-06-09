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Мун — о четвёртом матче «Зенита» с «Локо»: нужно уделять больше внимания деталям в защите

Мун — о четвёртом матче «Зенита» с «Локо»: нужно уделять больше внимания деталям в защите
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Защитник «Зенита» Ксавьер Мун поделился ожиданиями от четвёртого матча серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча пройдёт 9 июня в Краснодаре.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Прежде всего, как вы себя чувствуете после возвращения на площадку?
— Чувствую себя отлично. Всегда приятно играть. Кажется, я не выходил на площадку пару недель, так что было здорово снова оказаться там и попытаться помочь своей команде побороться за победу.

— Над чем «Зениту» нужно поработать перед четвёртым матчем?
— Над деталями. Думаю, нам просто нужно уделять больше внимания деталям в защите, сосредоточиться и останавливать атаки соперника. А когда мяч перейдёт к нам в нападении, мы уже будем знать, что делать, — приводит слова Муна пресс-служба клуба.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Как прошла третья игра:
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