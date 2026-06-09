Мун — о четвёртом матче «Зенита» с «Локо»: нужно уделять больше внимания деталям в защите

Защитник «Зенита» Ксавьер Мун поделился ожиданиями от четвёртого матча серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча пройдёт 9 июня в Краснодаре.

— Прежде всего, как вы себя чувствуете после возвращения на площадку?

— Чувствую себя отлично. Всегда приятно играть. Кажется, я не выходил на площадку пару недель, так что было здорово снова оказаться там и попытаться помочь своей команде побороться за победу.

— Над чем «Зениту» нужно поработать перед четвёртым матчем?

— Над деталями. Думаю, нам просто нужно уделять больше внимания деталям в защите, сосредоточиться и останавливать атаки соперника. А когда мяч перейдёт к нам в нападении, мы уже будем знать, что делать, — приводит слова Муна пресс-служба клуба.