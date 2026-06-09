Адам Сильвер: Трамп — настоящий болельщик «Никс»

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал присутствие президента США Дональда Трампа на третьем матче финальной серии плей-офф между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс».

«Джеймс Долан [владелец «Никс»] пригласил его на игру, и он сказал «да». Его рады здесь видеть. Вот что делает спорт таким особенным, особенно когда людей многое разъединяет — мы объединяемся.

Я в лиге уже давно, руководил NBA Entertainment. Он участвовал в нашей рекламной кампании. Был постоянным гостем НБА на «Мэдисон Сквер Гарден». Вы, наверное, помните, что у него были места у площадки. Он постоянно здесь был, посещал драфты, настоящий болельщик «Никс», — сказал Сильвер в эфире ESPN.