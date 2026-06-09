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Адам Сильвер: Трамп — настоящий болельщик «Никс»

Адам Сильвер: Трамп — настоящий болельщик «Никс»
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал присутствие президента США Дональда Трампа на третьем матче финальной серии плей-офф между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс».

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли

«Джеймс Долан [владелец «Никс»] пригласил его на игру, и он сказал «да». Его рады здесь видеть. Вот что делает спорт таким особенным, особенно когда людей многое разъединяет — мы объединяемся.

Я в лиге уже давно, руководил NBA Entertainment. Он участвовал в нашей рекламной кампании. Был постоянным гостем НБА на «Мэдисон Сквер Гарден». Вы, наверное, помните, что у него были места у площадки. Он постоянно здесь был, посещал драфты, настоящий болельщик «Никс», — сказал Сильвер в эфире ESPN.

Календарь плей-офф НБА — 2025/2026
Сетка плей-офф НБА — 2025/2026
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