Вембаньяма и Касл стали самым молодым дуэтом в истории финалов НБА с 20+ очками на каждого

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и его одноклубник, защитник Стефон Касл установили рекорд финалов НБА, став самой молодой парой в истории (по среднему возрасту), набравшей 20 и более очков каждый в матче финальной серии.

В третьем матче финала с «Нью-Йорк Никс» (115:111) Вембаньяма набрал 32 очка (11 из 18 с игры), сделал восемь подборов, шесть передач, три блок-шота и два перехвата за 39 минут. Касл добавил 23 очка, пять подборов и пять передач.

Предыдущий рекорд принадлежал дуэту Шакил О’Нил — Коби Брайант.

«Сан-Антонио» сократил отставание в серии до 1-2 после двух домашних поражений на старте финала. Четвёртый матч пройдёт в ночь на четверг в Нью-Йорке.