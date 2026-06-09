Вембаньяма и Касл стали самым молодым дуэтом в истории финалов НБА с 20+ очками на каждого
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и его одноклубник, защитник Стефон Касл установили рекорд финалов НБА, став самой молодой парой в истории (по среднему возрасту), набравшей 20 и более очков каждый в матче финальной серии.
НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
В третьем матче финала с «Нью-Йорк Никс» (115:111) Вембаньяма набрал 32 очка (11 из 18 с игры), сделал восемь подборов, шесть передач, три блок-шота и два перехвата за 39 минут. Касл добавил 23 очка, пять подборов и пять передач.
Предыдущий рекорд принадлежал дуэту Шакил О’Нил — Коби Брайант.
«Сан-Антонио» сократил отставание в серии до 1-2 после двух домашних поражений на старте финала. Четвёртый матч пройдёт в ночь на четверг в Нью-Йорке.
НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
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