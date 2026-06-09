Вице-президент ЦСКА – о счёте 3-0 в серии с УНИКСом: всё не так легко, как кажется

Вице-президент баскетбольного клуба ЦСКА Наталия Фураева высказалась о ходе финальной серии плей-офф Единой лиги с УНИКСом.

«Думаю, что всё не так легко, как кажется. Поэтому мы ни в коем случае не обольщаемся и не расслабляемся: сцепили зубы и вперёд!

Уверена, что УНИКС белый флаг точно выкидывать не собирается, они это доказали в полуфинальной серии с «Зенитом», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Четвёртый матч серии ЦСКА – УНИКС состоится завтра, 10 июня, в Казани. Счёт в серии – 3-0 в пользу армейской команды.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 10 июня 2026, среда. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Ранее капитан ЦСКА Семён Антонов оценил выступление команды в третьем матче серии с УНИКСом.

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