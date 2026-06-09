Вице-президент ЦСКА – о счёте 3-0 в серии с УНИКСом: всё не так легко, как кажется

Вице-президент баскетбольного клуба ЦСКА Наталия Фураева высказалась о ходе финальной серии плей-офф Единой лиги с УНИКСом.
«Думаю, что всё не так легко, как кажется. Поэтому мы ни в коем случае не обольщаемся и не расслабляемся: сцепили зубы и вперёд!
Уверена, что УНИКС белый флаг точно выкидывать не собирается, они это доказали в полуфинальной серии с «Зенитом», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».
Четвёртый матч серии ЦСКА – УНИКС состоится завтра, 10 июня, в Казани. Счёт в серии – 3-0 в пользу армейской команды.
Ранее капитан ЦСКА Семён Антонов оценил выступление команды в третьем матче серии с УНИКСом.
18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч