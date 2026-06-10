Сергей Моня высказался о желании молодых россиян выступать в НБА или Евролиге

Руководитель Департамента национальных команд РФБ Сергей Моня высказался о стремлении молодых российских игроков попробовать свои силы в НБА или Евролиге. Именитый российский баскетболист отметил, что для многих спортсменов это является важной карьерной целью.

— У нас в Единой лиге ВТБ ярко прогрессируют молодые Всеволод Ищенко, Егор Рыжов и Глеб Фирсов. При этом часть перспективной молодёжи всё равно смотрит в сторону NCAA или Европы. Что поможет сохранить баланс между возможностью развиваться дома и желанием попробовать силы за рубежом?

— У каждого своя история. Понятно, что у всех есть цели и задачи, мечта с детства, например, попасть в НБА либо в команды Евролиги. Если есть такая возможность, есть мечта, то надо к ней идти. Просто кто-то уезжает рано, кто-то, наоборот, поздно. Надо выбрать правильный возраст и команду, где выстроятся правильные отношения с наставником, то есть ты будешь играть, а не будешь сидеть.

Если игрок хочет и думает, что там у него может получиться, почему нет? Надо идти и добиваться! По мне, лучше сделать, чем не сделать и жалеть. Если есть предложение от сильной лиги, почему нет? — сказал Моня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с руководителем Департамента национальных команд РФБ Сергеем Моней на «Чемпионате».

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