Сергей Моня: приятно смотреть, когда на площадке больше наших парней, чем иностранцев

Известный российский баскетболист, руководитель Департамента национальных команд РФБ Сергей Моня оценил уровень доверия клубов Единой лиги ВТБ к молодым российским игрокам.

— В сезоне-2025/2026 снова выделяются лидеры вроде ЦСКА, «Локомотива», УНИКСа и «Зенита». Насколько клубы сейчас реально доверяют молодым российским игрокам в ротации и нужно ли что-то улучшать?

— Всегда есть в чём устремиться и улучшать. Про доверие — в разных клубах по-разному. В МБА играют все наши, без иностранцев, в Единой лиге этого поменьше. Понятно, что в ведущих клубах на первых позициях иностранцы. Конечно, приятно смотреть, когда на площадке больше наших парней, чем иностранцев. Я за наших, чтобы их больше видеть на площадке.

Конечно, всё зависит от них: как они будут тренироваться, как себя проявлять. Если у них какой-то шанс появляется, они должны использовать его на 100%. Никто искусственно давать никому ничего не будет, всё в их руках, — сказал Моня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с руководителем Департамента национальных команд РФБ Сергеем Моней на «Чемпионате».

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