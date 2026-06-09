«В восторге». Мэджик Джонсон — об игре Вембаньямы в третьем матче финала плей-офф НБА

Легендарный разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон восхитился игрой центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в третьем матче финальной серии с «Нью-Йорк Никс».

«Я был в восторге от игры Вембаньямы сегодня — он не только набрал 32 очка, сделал восемь подборов и отдал шесть передач, но и стал вторым самым молодым игроком, которому удалось набрать 30+5+5 в победном матче над «Никс» на их домашней площадке [вслед за каким-то парнем, который играл за «Лейкерс»] (смеющийся смайлик).

Вся команда «Спёрс» заслуживает огромной похвалы за то, что верила в победу и вышла реализовывать свой план на игру. Они не смогли бы победить без помощи [Стефона] Касла, который сегодня набрал 23 очка, пять подборов и пять передач, — а ещё четверо других игроков «Спёрс» завершили матч с двузначными показателями: [Дилан] Харпер набрал 13 очков, [Джулиан] Шампани и [ДеАарон] Фокс — по 12, а [Девин] Васселл — 11», — написал Джонсон в своём аккаунте в социальной сети Х.