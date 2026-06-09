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«В восторге». Мэджик Джонсон — об игре Вембаньямы в третьем матче финала плей-офф НБА

«В восторге». Мэджик Джонсон — об игре Вембаньямы в третьем матче финала плей-офф НБА
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Легендарный разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон восхитился игрой центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в третьем матче финальной серии с «Нью-Йорк Никс».

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли

«Я был в восторге от игры Вембаньямы сегодня — он не только набрал 32 очка, сделал восемь подборов и отдал шесть передач, но и стал вторым самым молодым игроком, которому удалось набрать 30+5+5 в победном матче над «Никс» на их домашней площадке [вслед за каким-то парнем, который играл за «Лейкерс»] (смеющийся смайлик).

Вся команда «Спёрс» заслуживает огромной похвалы за то, что верила в победу и вышла реализовывать свой план на игру. Они не смогли бы победить без помощи [Стефона] Касла, который сегодня набрал 23 очка, пять подборов и пять передач, — а ещё четверо других игроков «Спёрс» завершили матч с двузначными показателями: [Дилан] Харпер набрал 13 очков, [Джулиан] Шампани и [ДеАарон] Фокс — по 12, а [Девин] Васселл — 11», — написал Джонсон в своём аккаунте в социальной сети Х.

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