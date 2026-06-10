Чемпион Европы — 2007 Сергей Моня сравнил нынешнее поколение с игроками его эпохи

Чемпион Европы — 2007, бронзовый призёр Олимпиады-2012 и Евробаскета-2011, а ныне руководитель Департамента национальных команд Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Моня сравнил нынешнее поколение отечественных игроков со спортсменами своего времени.

— Вы сейчас работаете с молодёжными и резервными командами, что можете сказать о нынешнем поколении? Они превосходят ваше чем-то или наоборот?

— Да, есть плюсы и минусы. Очень много есть рослых ребят. Есть очень много ребят, которые хорошо технически оснащены: у них быстрые кроссоверы, перехваты, переводы. Сейчас мы живём в такое время, когда очень легко можно получить информацию, например, из НБА. Есть YouTube, интернет и разных каналы, где можно всё смотреть, как тренируются ребята, как тренируются звёзды НБА или лучшие игроки Европы. Можно смотреть и учиться. Раньше мы были чуть ограничены в этом плане. Так что всё в их руках!

Правда, конечно, всё ещё есть ограничения — международных игр нет. И всё же есть ребята, которые сейчас показывают хорошую игру. В том году летом эти парни, плюс-минус 90% от этой команды, играли в U16 два товарищеских матча с сербами. Одну игру мы выиграли, другую проиграли. А ведь сборная Сербии стала чемпионом Европы. Это, конечно, не показатель, но все игры я видел: мы бились на равных. Понятно, что было год назад, что сейчас будет, если снова сыграют, никто не знает. Всё-таки товарищеская игра и чемпионат Европы, где у тебя пять или шесть игр подряд с хорошим соперником, это разный уровень, конечно. Когда официальный матч, у тебя другого уровня судьи, ажиотаж, полный зал болельщиков в другой стране. Неизвестно, как они проявят себя при такой обстановке. Наш уровень ребята покажут, когда начнутся официальные матчи, — сказал Моня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с руководителем Департамента национальных команд РФБ Сергеем Моней на «Чемпионате».

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