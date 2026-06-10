Сергей Моня высказался о сложностях в вопросе прогресса российских игроков

Именитый российский баскетболист, руководитель Департамента национальных команд РФБ Сергей Моня оценил влияние ограничений на участие российских сборных в турнирах под эгидой ФИБА на развитие молодых игроков.

— Сергей, ФИБА разрешила нашей молодёжке U21 по баскетболу 3x3 играть в Азии, но в остальном серьёзные ограничения для других сборных никуда не делись. Как подобные запреты влияют на развитие сегодняшних игроков?

— Отрицательно, потому что самое главное место, где игроки развиваются и обучаются, — это международные турниры. Одно дело, когда ты играешь между своими сверстниками внутри страны, когда уже знаешь друг друга наизусть. А другое, когда ты выезжаешь за границу, играешь со сверстниками из других команд. Если брать наш с Виктором [Хряпой], когда мы только начинали, для нас было большим событием сыграть с командами из другой страны. Особенно с такими сильными, как Сербия, Франция, Испания, Греция, Италия — это были все лидеры европейского баскетбола.

Помню, мы участвовали на каком-то турнире в Германии, и там была молодёжная команда Америки. Даже такой опыт в студенческой сборной получали. У нас было очень очень много турниров раньше, а сейчас у нашей сборной возможности ограничены. Конечно, это сказывается отрицательно. Игрок растёт, понимает, на что надо ориентироваться, к чему стремиться, только когда встречается с более сильными сборными, — сказал Моня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с руководителем Департамента национальных команд РФБ Сергеем Моней на «Чемпионате».

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