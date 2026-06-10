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Сергей Моня выделил клубы Единой лиги с сильными молодёжными системами

Сергей Моня выделил клубы Единой лиги с сильными молодёжными системами
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Руководитель Департамента национальных команд РФБ Сергей Моня оценил работу молодёжных систем клубов Единой лиги ВТБ. Знаменитый спортсмен отметил, что в чемпионате есть много перспективных игроков, но их дальнейший прогресс зависит от ряда факторов.

— Многие клубы Единой лиги ВТБ имеют сильные молодёжные системы. Можете ли вы отметить тех, кто особенно активно помогает в подготовке игроков для резервных сборных?
— Сейчас во всех клубах Единой лиги ВТБ есть вторые команды. Есть первенства ДЮБЛа, молодёжная лига. Недавно я был в Питере на «Финале четырёх» Молодёжной лиги ВТБ. Там очень хорошие матчи были у команд МБА, ЦСКА, «Зенита» и «Кубани». Очень хороший финал был между «Зенитом» и МБА, победили хозяева.

На этом уровне очень много хороших игроков, но как они себя проявят потом, когда перейдут на следующую ступень, во взрослый баскетбол и Единую лигу ВТБ, — вопрос. Как они себя покажут? Очень много факторов: в какой команде будет, каким окажется доверие тренера, здоровье, будут ли травмы, будет ли удача. Здесь очень много всего, — сказал Моня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с руководителем Департамента национальных команд РФБ Сергеем Моней на «Чемпионате».
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