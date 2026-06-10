Бронзовый призёр ОИ-2012 Моня — о российских сборных: понятно, что соперник далеко ушёл

Чемпион Европы — 2007, бронзовый призёр Олимпиады-2012 и Евробаскета-2011, а ныне руководитель Департамента национальных команд Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Моня обозначил главные цели работы со сборными на ближайшие годы. Моня отметил, что главная задача — подготовка к возвращению в международные турниры и поэтапное восстановление прежнего уровня команды.

— Какая для вас главная цель на ближайшие три-пять лет в должности, чтобы вы были довольны?

— Главная цель — чтобы все сборные были способны играть на хорошем уровне. Но это станет понятно лишь тогда, когда мы вернёмся к официальным соревнованиям. До этого времени надо собираться всеми сборными, тренироваться, находить как можно больше соперников и делать какие-то разные кэмпы, смотреть молодёжь, чтобы, когда нас допустят, быть готовыми. Понятно, что нас вернут не сразу в дивизион «А», наверное, мы начнём с дивизиона «Б», но так даже лучше.

Начнём постепенно, будет время адаптироваться, будем понимать, какой уровень соперников, на что надеяться, где прибавлять, чему уделять внимание. Вот это самое главное. Понятно, что соперник далеко ушёл, но мы будем стараться вернуть российский баскетбол на те позиции, на которых он был несколько лет назад, — сказал Моня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с руководителем Департамента национальных команд РФБ Сергеем Моней на «Чемпионате».

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