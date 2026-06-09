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Виктор Вембаньяма установил достижение в финалах НБА, уступив лишь Мэджику Джонсону

Виктор Вембаньяма установил достижение в финалах НБА, уступив лишь Мэджику Джонсону
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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил очередное достижение.

Француз стал вторым самым молодым игроком в истории финалов НБА, сумевшим набрать 30 очков, сделать пять передач и пять подборов за один матч. Рекордсменом же является пятикратный чемпион лиги американец Мэджик Джонсон.

Напомним, четвёртый матч финальной серии НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» состоится 11 июня, начало — в 3:30 мск. В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу «Нью-Йорк Никс».

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