Виктор Вембаньяма установил достижение в финалах НБА, уступив лишь Мэджику Джонсону

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил очередное достижение.

Француз стал вторым самым молодым игроком в истории финалов НБА, сумевшим набрать 30 очков, сделать пять передач и пять подборов за один матч. Рекордсменом же является пятикратный чемпион лиги американец Мэджик Джонсон.

Напомним, четвёртый матч финальной серии НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» состоится 11 июня, начало — в 3:30 мск. В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу «Нью-Йорк Никс».

Звезда НБА Виктор Вембаньяма вместе с сестрой рисует перед матчем НБА