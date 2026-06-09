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Трамп усомнился в интеллекте спортивного журналиста, задумавшегося о выборах в США

Трамп усомнился в интеллекте спортивного журналиста, задумавшегося о выборах в США
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Президент США Дональд Трамп ответил на критику журналиста ESPN Стивена Эй Смита, который заявил, если «Нью-Йорк Никс» проиграют третий матч финала НБА, он обвинит в этом президента.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли

— Стивен Эй Смит сказал, что будет винить вас, если «Никс» проиграют. Что вы на это ответите?
— Он хороший парень, но чтобы баллотироваться в президенты, нужны определённые способности. Нужен высокий IQ, и я не уверен, что у него он есть. Не думаю, что он им обладает, — приводит слова Трампа издание Clutch Points.

Трамп посетил третий матч финала на «Мэдисон Сквер Гарден» вместе с внучкой Кай. «Никс» проиграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 111:115. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Никс».

Четвёртый матч пройдёт в ночь на четверг в Нью-Йорке.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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