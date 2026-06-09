Трамп усомнился в интеллекте спортивного журналиста, задумавшегося о выборах в США

Президент США Дональд Трамп ответил на критику журналиста ESPN Стивена Эй Смита, который заявил, если «Нью-Йорк Никс» проиграют третий матч финала НБА, он обвинит в этом президента.

— Стивен Эй Смит сказал, что будет винить вас, если «Никс» проиграют. Что вы на это ответите?

— Он хороший парень, но чтобы баллотироваться в президенты, нужны определённые способности. Нужен высокий IQ, и я не уверен, что у него он есть. Не думаю, что он им обладает, — приводит слова Трампа издание Clutch Points.

Трамп посетил третий матч финала на «Мэдисон Сквер Гарден» вместе с внучкой Кай. «Никс» проиграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 111:115. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Никс».

Четвёртый матч пройдёт в ночь на четверг в Нью-Йорке.