«Просто машина». Елевич оценил игру ЦСКА в финале плей-офф Единой лиги

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался о выступлении московского ЦСКА в финальной серии плей-офф Единой лиги с казанским УНИКСом.

«Остановить ЦСКА сейчас очень трудно. Просто безупречная игра! Процент попаданий высок. В защите действуют — просто блеск. Здорово отрабатывают. И командно, и индивидуально сильны. Поэтому очень тяжело с армейцами бороться. Эта команда очень слаженно действует, просто машина. Тренерский штаб очень продуктивно работает.

Хотелось бы побольше матчей в финальной серии увидеть, но вероятность того, что уже в среду в четвёртом матче серии ЦСКА возьмёт чемпионство, очень высока», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».