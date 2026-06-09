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«Просто машина». Елевич оценил игру ЦСКА в финале плей-офф Единой лиги

«Просто машина». Елевич оценил игру ЦСКА в финале плей-офф Единой лиги
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался о выступлении московского ЦСКА в финальной серии плей-офф Единой лиги с казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ . Финал
08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 86
ЦСКА
Москва
УНИКС: Бингэм - 23, Рейнольдс - 16, Д. Кулагин - 9, Ли - 9, Лопатин - 9, Беленицкий - 6, М. Кулагин - 2, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Стюарт, Швед
ЦСКА: Жан-Шарль - 18, Тримбл - 14, Уэйр - 13, Ухов - 13, Астапкович - 7, Кливленд - 6, Руженцев - 6, Митрович - 5, Антонов - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов

«Остановить ЦСКА сейчас очень трудно. Просто безупречная игра! Процент попаданий высок. В защите действуют — просто блеск. Здорово отрабатывают. И командно, и индивидуально сильны. Поэтому очень тяжело с армейцами бороться. Эта команда очень слаженно действует, просто машина. Тренерский штаб очень продуктивно работает.

Хотелось бы побольше матчей в финальной серии увидеть, но вероятность того, что уже в среду в четвёртом матче серии ЦСКА возьмёт чемпионство, очень высока», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

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