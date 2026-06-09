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Тримбл надеется, что ЦСКА не будет затягивать финальную серию с УНИКСом

Тримбл надеется, что ЦСКА не будет затягивать финальную серию с УНИКСом
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Защитник баскетбольного ЦСКА Мело Тримбл поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Армейцы ведут в серии со счётом 3-0.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Впереди будет самый сложный матч серии. Они не хотят проиграть 0-4, поэтому нам будет тяжело. Но мы хотим выиграть чемпионат. Понимаю, что многим бы хотелось, чтобы мы оформили чемпионство дома, но надеюсь, что мы сделаем это уже в следующей игре в среду и не будем затягивать», — приводит слова Тримбла издание ТАСС.

ЦСКА победил УНИКС в третьем матче со счётом 86:74. Встреча прошла в Казани. Четвёртый матч серии состоится завтра, 10 июня. Игра вновь пройдёт на площадке УНИКСа. Начало — 19:30 мск.

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