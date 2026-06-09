Карл-Энтони Таунс — о судействе в третьем матче финала НБА: это не стоило нам игры

Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс заявил, что не считает работу арбитров главной причиной поражения команды в третьем матче финальной серии НБА с «Сан-Антонио Спёрс».

«Это не стоило нам игры. Мы теряли мяч, не выполняли то, что приносило нам 13 побед подряд. Именно так и проигрывают встречи», — сказал Таунс на послематчевой пресс-конференции.

По ходу игры болельщики и представители «Никс» высказывали недовольство судейством. Во второй половине встречи игроки «Спёрс» значительно чаще пробивали штрафные броски. Несмотря на это, Таунс подчеркнул, что команда должна искать причины поражения в собственной игре, а не в решениях арбитров.