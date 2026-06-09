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Карл-Энтони Таунс — о судействе в третьем матче финала НБА: это не стоило нам игры

Карл-Энтони Таунс — о судействе в третьем матче финала НБА: это не стоило нам игры
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Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс заявил, что не считает работу арбитров главной причиной поражения команды в третьем матче финальной серии НБА с «Сан-Антонио Спёрс».

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли

«Это не стоило нам игры. Мы теряли мяч, не выполняли то, что приносило нам 13 побед подряд. Именно так и проигрывают встречи», — сказал Таунс на послематчевой пресс-конференции.

По ходу игры болельщики и представители «Никс» высказывали недовольство судейством. Во второй половине встречи игроки «Спёрс» значительно чаще пробивали штрафные броски. Несмотря на это, Таунс подчеркнул, что команда должна искать причины поражения в собственной игре, а не в решениях арбитров.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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