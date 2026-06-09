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Защитник «Сан-Антонио»: присутствие президента Трампа на матче создаёт неудобства для всех

Защитник «Сан-Антонио»: присутствие президента Трампа на матче создаёт неудобства для всех
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Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» ДеАарон Фокс рассказал, как приезд на финал НБА президента США Дональда Трампа сказывается на участниках и зрителях. Трамп посетил третий матч серии между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (111:115, 2-1).

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли

«Это Нью-Йорк, и независимо от того, кто находится на арене, нет сомнений, что будет шумно и активно. Ну а присутствие президента создаёт неудобства для всех остальных. Усилены меры безопасности. Нам пришлось отправлять все вещи на арену заранее, сами мы приехали на своих автобусах раньше обычного.

Организаторы решили: чем меньше вещей вы принесёте, тем лучше. Конечно, это немного неудобно для тех, кто должен играть, но что есть, то есть», — сказал Фокс в видео на официальном канале «Сан-Антонио» на YouTube.

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