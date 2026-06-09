Защитник «Сан-Антонио»: присутствие президента Трампа на матче создаёт неудобства для всех

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» ДеАарон Фокс рассказал, как приезд на финал НБА президента США Дональда Трампа сказывается на участниках и зрителях. Трамп посетил третий матч серии между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (111:115, 2-1).

«Это Нью-Йорк, и независимо от того, кто находится на арене, нет сомнений, что будет шумно и активно. Ну а присутствие президента создаёт неудобства для всех остальных. Усилены меры безопасности. Нам пришлось отправлять все вещи на арену заранее, сами мы приехали на своих автобусах раньше обычного.

Организаторы решили: чем меньше вещей вы принесёте, тем лучше. Конечно, это немного неудобно для тех, кто должен играть, но что есть, то есть», — сказал Фокс в видео на официальном канале «Сан-Антонио» на YouTube.