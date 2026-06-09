Еврокубок расширится до 32 команд с сезона-2026/2027

Совет Евролиги официально одобрил расширение второго по значимости клубного турнира — Еврокубка. Начиная с сезона-2026/2027 в соревновании будут участвовать 32 команды. Об этом сообщает портал Basket News.

Участники будут разделены на четыре группы по восемь клубов. В плей-офф из каждой группы выйдут по четыре команды. Постсезон начнётся со стадии 1/16 финала, и в каждой паре победитель будет определяться в серии до двух побед.

Окончательный список клубов-участников Еврокубка на следующий сезон будет объявлен позднее.

Напомним, действующим победителем турнира является баскетбольный клуб «Бурк» (Франция).