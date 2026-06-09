Егор Дёмин посетил благотворительный матч с участием звёзд футбола и баскетбола

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о посещении благотворительного футбольного матча, который ежегодно проводит двукратный MVP НБА Стив Нэш.

«Вчера был на необычном мероприятии — благотворительной футбольной встрече Стива Нэша. В школе Стив серьёзно увлекался футболом и уже много лет проводит ежегодные благотворительные матчи в Нью-Йорке с участием звёзд НБА и мирового футбола. В этот раз тут удалось встретить таких легенд футбола, как Дидье Дрогба, Роберто Баджо и многих других.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Баскетбольных гостей тоже было много, но я не смог упустить возможность пообщаться с великими: Бэроном Дэвисом, Дирком Новицки и самим Стивом Нэшем. Суть мероприятия в том, что средства от проведения направляются в благотворительный фонд Стива Нэша, который помогает детям из малообеспеченных семей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Вы знали про Нэша и футбол?» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

20-летний Дёмин провёл дебютный сезон в НБА за «Бруклин», сыграв 52 матча. В среднем за игру он набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи.